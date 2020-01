Zwijsen en Fioretti College in de ‘prijzen’: allebei het predicaat excellent

Het Zwijsen College krijgt het predicaat toegekend voor de afdeling Fast Lane vwo+. Leerlingen met een havo/vwo- of vwo-advies kunnen kiezen voor Fast Lane vwo+. Vwo’ers die van uitdaging houden, kunnen één van de extra vakken kiezen: natuurwetenschappen (robotica) of Chinees. Alle vwo-leerlingen kunnen versnellen en dus in hun eigen tempo leren. Door in de vijfde klas al in één of meerdere of zelfs alle vakken examen te doen, hebben ze tijd voor bijvoorbeeld een vak aan de universiteit. Vanzelfsprekend kan het vwo ook gewoon in zes jaren worden gedaan.