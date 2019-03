Zwijsen-leerlingen Veghel hebben de leukste les van het jaar met Pauw en Jinek: 'Wie willen jullie nog in de show hebben?’

Dit keer mogen de journalistieke kijkcijferkanonnen zelf de vragen beantwoorden. Leerlingen van het Zwijsen College onderwierpen ze vrijdagmiddag aan een kruisverhoor, in de collegezaal - ja, die hebben ze als middelbare school ook. Pauw en Jinek bezochten de leerlingen omdat ze in Veghel vertoeven voor hun verkiezingsuitzendingen. ,,Het is leuk om een keer weg te zijn uit Amsterdam. De Noordkade is een supercoole plek.”

,,De koning en de koningin! Die zou ik wel eens heel graag live in de uitzending willen hebben", bekent Pauw. ,,Dat zijn interessante, leuke, relatief jonge mensen. Ze zijn leuker dan ze kunnen laten zien. Ik zou het een enorme uitdaging vinden.” Jinek is het grondig met Pauw eens. ,,Dat zou ik ook heel graag willen. Helaas kunnen zij niet vrijuit hun mening geven. Dus ik ben bang dat dit nooit gaat gebeuren. Daar zitten te veel risico's voor hen zelf aan. De gesprekken die we af en toe met ze zien zijn nooit live.” De leerlingen hangen aan hun lippen, al zijn er weinig die hele uitzendingen van Pauw en Jinek kijken. Het late tijdstip hè.

Last van blunders?

Blunders, hebben ze daar als journalisten ook last van? Ze vinden het allebei moeilijk om er een te benoemen. Maar geen enkele uitzending is perfect, fouten maakt iedereen. Pauw: ,,Vraag ik me na het programma af: waarom heb ik toen dat niet gezegd? Maar ja, in het leven werkt het nou eenmaal zo. Je moet dat niet te serieus gaan nemen.” Laat je niet afschrikken door fouten, doceert de talkshowhost. ,,Dat maakt niet uit. Als je wat wilt bereiken ga er gewoon voor. En durf initiatieven te nemen.” De saaiste gasten in hun programma's? Vaak ministers omdat die bijna altijd met meel in de mond spreken. Als Pauw er een moet noemen? ,,Minister Blok van Buitenlandse Zaken. En minister Grapperhaus ook. Die was buiten de uitzending veel leuker.” Na een klein uurtje is het leukste lesuur van het jaar voor de Zwijsen-leerlingen voorbij. Buiten wacht de auto, die neemt Pauw en Jinek weer mee.