700 leerlingen moeten Udens College verlaten door scheur in vloer aula

Wat doe je als je partner net is overleden en zijn verjaardag komt eraan?

10:19 UDEN - Het nieuwe EO-programma Van Harte besteedt vandaag om 18.00 uur op NPO2 aandacht aan de vorig jaar overleden Dennis Verweijen uit Uden. Van Harte is een magazine over 'het leven vieren' en alles wat daarmee te maken heeft. Eigenlijk gaat het over Dennis' partner Anke. Wat doe je als je partner net is overleden en zijn verjaardag komt eraan? Voor Anke is het duidelijk wat háár Dennis had gewild: vieren!