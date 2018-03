Aanhouding na huiselijk geweld in Uden

Ook kinderen met een beperking kunnen straks in Uden naar de speeltuin

3 maart UDEN - Eind deze maand wil speeltuin De Wiebert in Uden klaar zijn met de transformatie naar speelplek voor alle kinderen, dus ook die met een beperking. Voor die operatie is een kleine 85.000 euro nodig. Zaterdag was er alvast een cheque van 15.000 euro.