Aanpak van criminaliteit: 'Rijdt werkloze buurman in dure auto? Meld het!'

'Vaak gaat het om criminaliteit die niet meteen zichtbaar is', schrijft de Udense burgemeester Henk Hellegers in de brief. 'Een hennepkwekerij in uw straat bijvoorbeeld; een buurman die in een hele grote auto rijdt, terwijl u weet dat hij geen baan heeft; een ondernemer of bestuurder die wordt bedreigd; een café waar steeds meer leden van een motorbende komen.'