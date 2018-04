Achterban van nieuwe coalitie Uden bekijkt principe-akkoord

Dit jaar al tientallen klassen en honderden leerlingen naar huis gestuurd bij ziekte leerkracht

9 april UDEN/OSS - De eerste drie maanden dit jaar zijn in basisonderwijs in deze regio al 32 klassen naar huis gestuurd, omdat er geen vervanger was voor een zieke leerkracht. Wekelijks is dat, omgerekend, 2,5 klas. Zo'n 800 kinderen zijn daardoor verstoken gebleven van onderwijs.