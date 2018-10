Afhaken regionale brandweer kost Uden 70.000 euro

Duizendknoop

Uden gaat nu een nieuw plan maken voor de eigen brandweerkazerne. Dat zal hoe dan ook duurder uitvallen dan gedacht want op deze locatie is de Japanse Duizendknoop aangetroffen. Het opruimen en verdelgen van deze woekerplant gaat een 'behoorlijke kostenpost' opleveren, aldus de gemeente.

Al bij al laat het grondbedrijf echter vooral gunstige cijfers zien. Het gaat namelijk zeer voorspoedig met de verkoop van bouwkavels in Uden (alles is volgens verwachting verkocht) en bedrijfsgrond. Zo is er op Hoogveld veel meer bedrijfsgrond verkocht dan werd gedacht. In combinatie met de gunstige rente zorgt dat alleen voor dat project voor een positief effect van 147.000 euro.