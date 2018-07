Agent ernstig mishandeld op Markt in Uden: 'Dit ging alle fatsoensnormen te buiten'

Een man liep vloekend en tierend op de agenten af. Hij begon te schelden, was agressief en bedreigde en beledigde de agenten. Toen hij schreeuwend voor de agent stond, duwde die hem weg. Daarop sloeg de vlam al helemaal in de pan. Omstanders begonnen zich met de situatie te bemoeien.

Filmpjes

Er werd op het moment van de mishandeling mogelijk gefilmd door omstanders. Naar die beelden is de politie op zoek. De leiding van de politie Oost-Brabant vindt het onacceptabel wat er vrijdagavond is gebeurd: ,,Dit gaat alle fatsoensnormen te buiten. Helaas hebben onze agenten vaker te maken met geweld en dit is op geen enkele manier goed te praten. Politiemensen moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Het is goed dat er aangifte is gedaan van deze trieste gebeurtenis. Het is aan het Openbaar Ministerie om deze zaak verder af te handelen. Waar mogelijk zullen wij de betrokken agenten ondersteunen."