Al 800 steuntjes in de rug: snackbar Melle Uden moet blijven

,,Dit is echt geweldig, we hadden dit echt niet verwacht", zegt Ad Qu van snackbar Melle. In zijn zaak staat een bus en daar hebben vaste klanten en andere wijkbewoners al ruim 800 steunbetuigingen in achtergelaten. Een variant van de flyer is door de buurt richting Udense politiek gestuurd. De wijk vreest ‘koude friet’ als de partijen niet in actie komen tegen de voorgenomen sluiting.