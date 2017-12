Grootse entree Sinterklaas bij St. Paulus en De Tandem Uden

Kermis Uden wint Europese prijs

4 december UDEN - De kermis in Uden heeft in Italië een Golden Pony Award gekregen. Dat is een prijs van uitgever Facto Edizioni die het magazine ‘Games & Parks Industry’ over de amusementsindustrie uitgeeft. Eén van hun jaarlijks terugkerende evenementen is de uitreiking van de Golden Pony Awards. In verschillende categorieën worden prijzen uitgereikt aan de beste parken en evenementen van dat jaar.