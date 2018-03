Angelique wil niet meer de hele dag kapot zijn, maar wat als haar pillen straks niet meer worden vergoed?

Udenaar Kevin van Lanen zoekt op tv naar zijn biologische ouders: 'Ik ben een verkaasde Roemeen'

23 maart UDEN - Elke spreekbeurt van hem ging er vroeger over: adoptie. Kevin van Lanen (19) is compleet in de ban van het fenomeen. Van Lanen noemt zichzelf ook wel De Verkaasde Roemeen: Van de buitenkant Roemeen, maar van de binnenkant volledig Hollands.