Area gaat aangifte doen van brandstichting woonhuis Uden, mogelijk na familieruzie

Volgens een buurtbewoner is niet iedereen het in de buurt eens over de komst van deze nieuwe bewoner, die bekend is in de wijk. ,,Door vermoedelijk een familieruzie. Mogelijk dat de woning daarom moedwillig is aangestoken." Een woordvoerder van Area houdt terdege rekening met dit scenario. Maar de wooncorporatie gaat de toewijzing van de woning niet veranderen. ,,Wij vinden dat iedereen in een buurt netjes en behoorlijk naast elkaar moet kunnen leven. Het gaat om gedrag."