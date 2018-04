Area pakt door met zonnepanelen op alle huurhuizen in Uden en Veghel

UDEN - Onder prachtig 'zonnepanelenweer' heeft woningcorporatie Area woensdag een nieuwe stap gezet in de verdere verduurzaming van de eigen woningvoorraad. Op Sieberg werd een nieuwe serie zonnepanelen onthuld, voorbode voor alle huurders in Uden en Veghel.

In de Udense wijk de Bogerd en vorig jaar op Germenzeel legde Area al heel wat daken vol met zonnepanelen. Dat waren min of meer vingeroefeningen voor de klus die Area nu voor 2021 wil klaren: alle ongeveer 5.000 huurhuizen in Uden en 4.000 in Veghel waar mogelijk voorzien van zonnepanelen. Area betaalt alles, het voordeel is helemaal voor de huurder zonder dat die daar extra huur voor hoeft te betalen.

Geen addertje

,,Nee, daar zit echt geen addertje onder het gras", zei Area-directeur Jan van Vucht nog maar eens want veel huurders kunnen het soms nog niet geloven. Samen met Matthie van Merwerode, die zijn laatste officiële daad als duurzaamheidswethouder verrichte, onthulde hij negen zonnepanelen op een woning aan Sieberg. Komende weken worden er in die wijk in totaal 118 gelegd.