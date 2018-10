Artiesten gezocht voor Muziek bij de Buren Uden

Winter­koorts: over ouderdoms­ver­ward­heid en dementie, in Markant

17 oktober UDEN - Een voorstelling over ouderdomsverwardheid en dementie, dat is Winterkoorts. Te zien op 23, 24 en 25 oktober in Uden. Het is een stuk van Van den Krommenacker theaterproducties, sinds vorig jaar het huisgezelschap van Markant Uden.