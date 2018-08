'Asbestdouche' Udens bedrijf ter discussie

DEN HAAG - Heeft asbestsaneringsbedrijf Belas uit Uden een douche voor het personeel gebruikt die voldoet aan de eisen, of was de zogeheten decontaminatie-unit in strijd met de regels?

Die vraag was gistermiddag aan de orde bij de Raad van State in Den Haag. Belas ging daar in beroep tegen een besluit van het Bureau Veritas Inspection & Certification, dat namens de overheid oordeelde dat de 'asbestdouche' niet voldoet aan de regels.

Veritas wil dat de asbestcertificering van Belas voor dertig dagen wordt geschorst, waardoor het bedrijf niet mag werken. Het Udense bedrijf maakte tot maart 2017 gebruik van een andere 'asbestdouche' dan is voorgeschreven, stelt Veritas. Volgens Belas is haar unit echter beter dan die voorgeschreven is.

Op de rechtszitting dinsdag in Den Haag was ook een vertegenwoordigster het ministerie. Die gaf Belas niet meteen ongelijk. De unit van het Udense bedrijf moet echter wel worden onderzocht. Voorlopig hoeft Belas niet te vrezen voor schorsing van de certificering, aldus de ministerwoordvoerster. Controleur Veritas zit daardoor in een lastig parket, omdat er nu eenmaal een overtreding op de regels is geconstateerd.