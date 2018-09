Asbestsaneerder Uden door slimme innovatie 'aan rand van de afgrond'

Mannen in witte pakken die heel nauwgezet een huis, kamer of bedrijf ontdoen van asbest. Zo kent iedereen de bedrijven die opgetrommeld worden als ergens weer eens het kankerverwekkende materiaal is aangetroffen. Belas is zo'n bedrijf. Directeur Gerrie van Beljouw - de naam Belas is een samentrekking van Beljouw en asbest - begon er in 1991 mee in Boekel.