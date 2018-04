Automobilist belandt op de kop in de sloot in Uden

Een weekend lang voetballen met handen én voeten in Uden

12:00 UDEN - Op de velden van Udi 19 in Uden mochten de jongens en meiden van verschillende internationale voetbalteams zaterdag en zondag voor één keer handen en voeten gebruiken. Sportpark Parkzicht van voetbalvereniging Udi 19 was het paasweekend namelijk een van de locaties van het Easter Open Tournament 2018, een groot internationaal paasvoetbaltoernooi. Hier speelt een team uit Engeland (blauwe shirts) tegen een team uit België. In de voorgrond de spelertjes van Denemarken. Het toernooi werd voor de negentiende keer gehouden en werd vrijdagavond geopend door burgemeester Henk Hellegers. In totaal verwelkomden achttien sportparken in Nederland meer dan zeshonderd teams uit vijftien landen. En tsja, om elkaar dan nog goed te kunnen begrijpen, moesten ze soms hun voeten én handen gebruiken.