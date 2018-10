BDO: ‘Bernhoven financieel iets minder gezond, maar dat zegt niets over kwaliteit van zorg’

UDEN - Ziekenhuis Bernhoven is iets gedaald in de ‘financiële stresstest’ van Nederlandse ziekenhuizen van accountantsbureau BDO. Scoorde het ziekenhuis in Uden in 2016 nog een 7, vorig jaar was dat een 6. Bernhoven zakt daardoor van plaats 40 naar plaats 47. Het ziekenhuis scoort ook onder het landelijk gemiddelde (7,2).

BDO onderzoekt elk jaar hoe ziekenhuizen er financieel voor staan. Ze nam de boekhouding van 64 ziekenhuizen in 2017 onder de loep. Het best scoort het kleine Van Wheel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland. Onderaan bungelt het Zuyderland Medisch Centrum in Sittard-Geleen.

Dat Bernhoven iets in de lijst gezakt is, zegt weinig tot niets over de kwaliteit van de zorg op dit moment, stelt Mike Tagage van BDO. Hij is op verzoek van deze krant nog eens in de cijfers van Bernhoven gedoken. ,,Zoals ik het nu zie wordt de daling veroorzaakt door een vordering op de overheid van zes miljoen euro op het gebouw. Daar is een voorziening voor getroffen.” De daling zit kortom in de stenen, niet in de zorg. ,,Het is niets om je zorgen om te maken. Bovendien kan het stijgen en dalen van andere ziekenhuizen ook weer invloed hebben op de plek die Bernhoven in de lijst inneemt”, zegt Tagage.

Stukje ziekenhuis

Inmiddels is de financiële situatie van ziekenhuis Bernhoven niet meer te vergelijken met 2017. Naar verwachting zal Bernhoven in het BDO-onderzoek over het lopende jaar weer flink stijgen. Tussen 11 juli en 25 september konden alle medewerkers zich inschrijven voor een ‘stukje ziekenhuis’. Medewerkers kochten voor in het totaal 250.000 euro aan obligaties. Daarmee is het eigen vermogen gegroeid, hetgeen een hogere plek op de ranglijst betekent. Zo’n 70 procent van het personeel van Bernhoven is mede-eigenaar van het ziekenhuis geworden. Zij kregen een bonus in de vorm van een obligatielening en konden ook nog extra obligaties kopen. Bernhoven is een van de eerste ziekenhuizen die personeel en straks misschien ook patiënten laat deelnemen. ,,We zijn benieuwd wat dit in de benchmark gaat doen”, stelt Tagage.