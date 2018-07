Bejaarde fietser (84) overleden na aanrijding met vuilniswagen in Uden

't Winkeltje wint kort geding tegen Twinkeltje

14:52 UDEN - Kledingzaak Twinkeltje, dat vorige week de deuren opende aan de Galerij in Uden, moet binnen twee weken de naam aanpassen. De rechtbank in Den Bosch heeft dat bepaald in een kort geding dat boetiek 't Winkeltje in dezelfde winkelstraat aanspande.