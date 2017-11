Ben jij ook betrapt door de camera van Google?

Dide de Vocht voor­lees­kam­pi­oen van Uden

14:05 Dide de Vocht, leerlinge van IKC De Dijk, is de nieuwe voorleeskampioen van Uden. Ze liet maandag in een spannende wedstrijd Ryan Daams van Basisschool Sint Paulus en Rosan Scheffers van Het Speleon achter zich. Dide mag zich een jaar lang de Voorleeskampioen van de gemeente Uden noemen. Ze zal Uden gaan vertegenwoordigen op de Halve Provinciale Finale op zaterdag 24 maart in het Jan van Besouwhuis in Goirle.