Bernhoven wint tweede prijs bij verkiezing 'zinnige zorg'

Dieren­asiel Uden vangt kat op die aan één oog blind is geschoten

15:24 UDEN - ,,Hier worden we altijd zó verdrietig van en boos", verzucht Wilbert Linders van dierenopvangcentrum Hokazo in Uden. Hij heeft het over een katertje dat maandag in het asiel is binnengebracht gewond aan zijn oog.