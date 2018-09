Beste gebakjes voor MRK Uden kunnen beter

Eigenlijk was er weinig op aan te merken. Het Mini Rozijnen Koekje (MRK) is lekker. Er is één maar: wat nu als het Museum voor Religieuze Kunst een andere naam krijgt? Want daar wordt serieus over nagedacht, volgens Quirine van Aerts, projectleider in het museum. ,,Dan is het alleen nog een mini rozijnen koekje", lacht de bakster Selma Brouwers. ,,Maar, er is goed over nagedacht. Hoe het uiteindelijk geserveerd zou moeten worden is een detail. Dat komt later", is de opmerking van de jury.