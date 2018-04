Bestuurder rijdt door na botsing met vrachtauto in Volkel

Raam is proefwijk voor toekennen zorg- en energiela­bels aan huizen Uden

19 april UDEN - Zo'n 180 Udense families uit de wijk Raam kunnen binnenkort in één oogopslag zien in hoeverre hun huis energiezuinig is en of het geschikt is om er lang te blijven wonen. Uden heeft de wijk uitgekozen voor een proef met zogeheten zorg- en energielabels. De gemeente trekt er 45.000 euro voor uit.