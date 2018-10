Beter Bed uit Uden grijpt in: 176 winkels van Matratzen Concord gaan dicht

De prestatie in met name Duitsland is al tijden een hoofdpijndossier voor Beter Bed. In het land kampt het bedrijf al tijden met problemen als gevolg van een gifschandaal. Dat zaaide afgelopen zomer twijfel over de veiligheid van schuimmatrassen. Het land is goed voor circa de helft van de opbrengsten van het bedrijf.