Beter Bed verkoopt Spaanse winkelketen

Verdachte ook al eens opgepakt voor maken selfies op vliegbasis Volkel

9:33 VOLKEL - Een van de mannen die donderdag werd opgepakt in verband met het plannen van een grote aanslag in Nederland, zou Waïl el A. zijn. Deze man werd vorig jaar aangehouden op de militaire vliegbasis in Volkel, waar hij selfies maakte met een F-16 op de achtergrond.