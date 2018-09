Blijven knokken om erkenning

Willy van den Heuvel-Peters (80), Jan Peters (69) en Pieter Jansen (70) vertellen in het theatercafé, gevestigd in het oude PNEM-gebouw, over hun gezamenlijke liefde Naat Piek. De drie acteurs waren er vanaf de eerste dag bij en maakten alles mee, ook de bouw van het vestzaktheater dat ruim 25 jaar geleden in gebruik is genomen. Ze zijn vergroeid met Naat Piek, ook al komen ze niet uit Uden.