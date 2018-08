Bouwvakvakantie of niet, in Uden werken ze door

Het dorp van Het Odiliapeel van Frans Geenen: Ik mis nog een stilteplek

8 augustus Aan de hand van vragen schetst een al dan niet bekende bewoner zijn of haar beeld van zijn dorp. Vandaag Frans Geenen uit Odiliapeel. De veertien schilderijen van de Kruisweg in de kerk H. Kruisvinding in Odiliapeel zijn gemaakt door hem. Maar hij schilderde nog veel en veel meer. Dagelijks is hij aan het werk in zijn atelier/woonkamer.