Brand in huis aan Rentmeestershoef in Uden

Megarestaurant in oude V&D Uden heeft plek voor 670 man

9:36 UDEN - Het nieuwe restaurant in de oude V&D in Uden wordt opgezet volgens de formule van het 'Wapen van Rosmalen'. Oftewel: 2,5 uur eten en drinken voor een vaste prijs met gerechten van alle denkbare keukens in de wereld.