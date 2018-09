Burgemeester mag drugspand St. Annastraat Uden toch sluiten

In het huis troffen agenten op 19 februari van dit jaar 655 gram hennep aan. De zoon van de Udenaar had de drugs verstopt in het tuinhuisje achter de woning, op zijn slaapkamer en onder de gootsteen in de keuken. In de garage lagen bovendien knipscharen voor hennep. De burgemeester liet daarop het pand 'sluiten'.

De Udenaar had betoogd dat zijn zoon de gevonden 'buitenwiet' had gekweekt voor eigen pijnbestrijding. De jongen had na een ongeval letsel aan zijn rug had opgelopen. De 'handelswaarde' was bovendien 'gering': slechts 1000 euro.

De bestuursrechter ging niet in die redenering mee. Er was volgens haar geen bewijs dat het ging om voor straathandel onaantrekkelijke 'buitenwiet'. Als er meer dan 5 gram hennep in een woning lag, zag de rechtbank dit in beginsel sowieso al als een 'handelshoeveelheid'.