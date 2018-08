Celstraf voor straatvechters Uden

Dierenop­vang in Uden toont gruwelijke foto's van zieke en verzwakte kittens als noodkreet

6 augustus UDEN/OSS – Zelf had dierenopvangcentrum Hokazo in Uden er ook wat moeite mee om de bijgaande foto’s van de uitgemergelde en zieke katjes te publiceren, want uiteraard roepen foto’s van jonge, speelse en wollige poesjes veel meer vertedering en compassie op. Maar omdat een groot deel van de groeiende stroom kittens die Hokazo binnenkrijgt ziek of gewond is, is dit nu een gevalletje ‘nood breekt wet’.