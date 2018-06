Celstraffen voor cosmeticadiefstal Uden

Onbespoten kersen van D'n Ujese Boogerd vroeg rijp: 'Vakantie moeten verzetten'

14 juni UDEN - Het is weer kersentijd, en dat betekent dat er de komende anderhalve week in D'n Ujese Boogerd aan de Patrijsweg de hele dag door geplukt én verkocht wordt. Eén van die plukkers is Albert van Rosmalen, voorzitter van de Stichting Udense Kersenboomgaarden.