Centrum Uden overvol bij zonnige galastoet vmbo

VIDEO Feestdag voor 'Bram de afvaltop­per' uit Veghel

14:38 UDEN/VEGHEL - Apetrots was-ie, de vijfjarige Bram Oomen uit Veghel. Bram lijdt aan een ernstige ziekte en zijn droomwens was om een dagje vuilnisman te zijn. Die wens ging, mede dankzij Make a Wish, deze woensdag in vervulling.