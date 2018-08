College kiest: Uden-Noord blijft gebied voor wonen en werken

UDEN - Wonen én werken, in een zo groen mogelijke omgeving. Dat is wat het Udens college betreft de toekomstige bestemming van het gebied Uden-Noord. De bewoners van het gebied mogen nu reageren.

Burgemeester en wethouders hebben deze week de knoop doorgehakt over het bestemmingsplan Nistelrodeseweg zoals het officieel heet. Het gaat om het grote gebied Uden-Noord, tussen de A50, de noordelijke rondweg en ziekenhuis Bernhoven.

Stroef

Al bijna een jaar is Uden in gesprek met de bewoners over het nieuwe bestemmingsplan dat voor het gebied moet worden gemaakt. Vanaf het allereerste moment loopt dat stroef. De bewoners vertrouwen de gemeente amper en voelen zich onvoldoende gehoord in hun wensen. Door grote projecten als het ziekenhuis, het Van der Valk-hotel en binnenkort het nieuwe Foodcourt en het gezondheidscentrum voelen zij zich letterlijk en figuurlijk beperkt in hun mogelijkheden.

Volgens wethouder Franko van Lankvelt is echter het grootste deel van de bewonerswensen gehonoreerd in het plan. ,,De huidige situatie in het gebied is ons uitgangspunt. Verder komen er geen ingrijpende veranderingen", zegt hij.

Bedrijvigheid

Hij doelt dan met name op het schrappen van het oorspronkelijk idee om het gebied te bestemmen voor allerlei nieuwe, 'snelweg gerelateerde' bedrijvigheid. Niet haalbaar, erkent ook de gemeente Uden nu en dus is gekozen voor wonen en (kleinschalig) werken. Alleen wonen zou volgens het college niet haalbaar zijn, gezien de bestaande bedrijvigheid in het gebied en wat er van de provincie mag.