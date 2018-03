Coöperatie Laatste Wil stopt met verstrekken informatie over zelfdodingsmiddel

De coöperatie en het middel kwamen eind februari in opspraak toen de 19-jarige Ximena Knol uit Uden zelfmoord pleegde met een vergelijkbaar poeder dat zij via internet besteld had. Volgens de ouders van Ximena was zij op het idee gebracht door alle publiciteit die rond CLW was ontstaan en hun promotie voor een 'veilig en humaan zelfmoordmiddel'.