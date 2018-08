Culinair vertoeven op Udense markt

UDEN - De Udense markt staat dit weekend in het teken van culinair genieten. In een sfeervolle tent presenteren ‘foodartiesten’ hun lekkerste kleine gerechten aan het publiek.

Negen Udense eetgelegenheden, ook wel ‘foodartiesten’ genoemd dit weekend, die allemaal vier gerechten bereiden en presenteren in een grote tent op de markt. Dat is het concept van Lekker Uden, het eerste grote culinaire evenement in Uden sinds jaren. ,,We hoorden al tijden van Udense horecaondernemers dat ze weer behoefte hadden aan een evenement waarmee ze konden laten zien wat ze op culinair gebied allemaal in huis hadden’’, zegt Jorie Verwegen (29), communicatieregisseur van Lekker Uden. ,,Na hard werken is dit is het resultaat: een prachtige tent, waar bezoekers een culinaire rondreis langs verschillende Udense restaurants kunnen maken. Het is schitterend geworden.’’

Gastvrij Uden

Wie op de markt een kijkje wil nemen om sfeer te proeven bij Lekker Uden, hoeft daarvoor geen entree te betalen. ,,We wilden het laagdrempelig houden. Uden is gastvrij, dat moet dit evenement uitstralen’’, zegt Verwegen. ‘’Je hoeft ook niet meteen uitgebreid te eten, bezoekers kunnen ook alleen een drankje doen.’’

Bezoekers die wél willen eten, en dat zijn er nogal wat op vrijdagavond, kunnen kiezen uit twee opties. Of losse munten kopen en zo zelf bepalen van welk restaurant ze iets willen, of een ‘food-tour ticket’, een strippenkaart waarmee elk van de negen restaurants moet worden afgegaan.

‘Alles proberen’

Voor die tweede optie hebben Ans (60) en Martien van der Wijst (69) op vrijdagavond gekozen. Midden in de grote tent zitten ze aan een knus tafeltje. Ze proosten, terwijl ze de laatste restjes van hun bord opeten. ,,We wilden van alles wat proberen, vandaar het food-tourticket. Net hadden we een nachoburger van de Sergeant Peppers’’, zegt Ans. ,,En hiervoor had ik een stuk tonijn, mijn man buikspek. En echt heel lekker ook.’’

Het echtpaar is zeer te spreken over Lekker Uden. ,,We eten elke vrijdag buiten de deur, maar kennen niet alle plekjes. Doordat hier in de tent zoveel Udense restaurants bij elkaar komen, hebben we al twee restaurants ontdekt die we anders misschien nooit waren tegengekomen’’, zegt Ans blij. ,,Dat is het leuke van zo’n evenement als dit. En met al die mensen om je heen, is het hartstikke gezellig.’’

Toch is het nog maar de vraag of ze hun strippenkaart af gaan maken, aangezien ze al twee gerechten hebben gegeten. ,,Maar daar hebben we al een oplossing voor gevonden’’, zegt Ans met een lach. ,,We komen morgen gewoon terug!’’

Lekker Uden duurt nog het hele weekend en is geopend van 14:00 tot 01:00. Op zondag sluit de tent om 23:00.

Volledig scherm De Udense markt staat dit weekend in het teken van culinair genieten. In een sfeervolle tent presenteren ‘foodartiesten’ hun lekkerste kleine gerechten aan het publiek. © Levie Vriend