Cultuur in de regio: Een kijkje in de ateliers van Udense kunstenaars

'Het is hartstikke spannend, maar tegelijkertijd heel leuk", zeggen de drie organiserende kunstenaars van de Udense Atelier-Kunstroute, een initiatief van STUK (Stichting Udense Kunstenaars). Jacqueline van Lieshout en Genoveef Lukassen zijn deelnemers van het eerste uur. Fotografe Dorris Duurland doet voor de tweede keer mee, maar nu krijgt ze voor het eerst zelf mensen over de vloer van haar huis. ,,Het is spannend ja. Je laat mensen toe in je eigen domein, stelt je min of meer kwetsbaar op. En het is veel werk, want je wil dat alles in orde is."