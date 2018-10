D66 en PvdA willen oplossing voor onveilige situatie Markt Uden

Nieuw telefoon­sys­teem moet bereikbaar­heid huisartsen­post verbeteren

23 oktober DEN BOSCH - 's Avonds, 's nachts of in het weekend naar de dokter bellen en vervolgens lange tijd in de wacht staan. Binnenkort is deze ergernis verleden tijd, want Huisartsenposten Oost-Brabant, waar onder andere Den Bosch, Zaltbommel, Oss en Uden onder vallen, nemen in december een nieuwe telefooncentrale in gebruik.