Dames van Curves overnachten zelfs in Udens sportpark

Samenloop voor Hoop Uden van start; eerste ronde is voor (oud-)kankerpa­tiën­ten

15:44 UDEN - De eerste ronde is een ere-ronde. En die komt toe aan mensen die de verschrikkelijke ziekte kanker gehad hebben of nog steeds hebben. Om te laten zien dat er hoop is. En zo startte vandaag in het Udense sportpark de 24 uurs wandeltocht Samenloop voor Hoop.