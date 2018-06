De buienradar bepaalt in Uden of er gelopen wordt: 'Niet met 2000 kinderen door onweer'

Jongen vermoede­lijk neergesto­ken in uitgaans­cen­trum van Uden

11:58 UDEN - In het uitgaansgebied rondom de Sint Janstraat in Uden is op 27 mei rond 2.30 uur 's nachts vermoedelijk een jongen neergestoken. Dat meldt de politie, die op zoek is naar getuigen, donderdagochtend.