De laatste Mohikanen zetten het op een dansen bij Festyland

VOLKEL - Terwijl de zon ondergaat is het Kraantje Pappie aan wie de beurt is om het hoofdpodium te betreden. ,,Dit is het laatste festival, wij zijn de laatste Mohikanen", klinkt het vanaf het podium, en de Groninger is vastbesloten het festivalseizoen niet als een nachtkaars te laten doven.

Hij wil bewijzen dat hij de 'beste en meest technische rapper van de Benelux is', en doet dat met een couplet dat op zo'n duizelingwekkende snelheid wordt gerapt dat hij daar meer dan een behoorlijk argument voor laat horen. Maar wat hem misschien juist wel zo goed maakt, is dat hij ondanks die technische begaafdheid juist niet blijft hangen in het etaleren daarvan. Zodra het hoogtepunt aangekomen is, knalt de confetti de zaal in, en is het tijd voor het totaal pretentieloze maar des te succesvollere 'Feesttent'. In het publiek hijsen mensen elkaar op de schouders, vliegen bekers de lucht in, en bars het feest definitief los.

Comedian

Ook de hits 'Traag' en 'Ja' gaan erin als zoete koek, en tussen de nummers door praat hij zijn show aan elkaar als volleerd comedian. Aan het einde is er iemand die hij wil bedanken: 'De meest geniale, meest formidabele mensen die je nodig hebt om Festyland te laten slagen: Jullie zelf!' Ook zonder die complimenten had hij de harten van Volkel echter al veroverd.

Feest is het ook bij het kleinere, maar stampvolle podium genaamd Spektakulair. Daar staat rapper Josylvio een overwegend jeugdig publiek te vermaken met hits als 'Westside' en 'Skittle Stacking'. Hij heeft maar een half uurtje, en raast dus in een moordend tempo door die hits heen; hij laat het veelal bij één couplet en één refrein om direct het volgende nummer al in te zetten. Meer tijd wordt er wel genomen voor 'Badman Ollo', dat uitgebouwd wordt tot een speciaal festivalmomentje. De eveneens geboekte Bizzey en Yung Felix zijn na hun optredens namelijk nog even blijven hangen om samen met Josylvio het podium te betreden. Het plezier spat bij deze gelegenheidsformatie van het podium af. ,,We gaan snel weer de studio in", verzekert de rapper zijn collega's terwijl hij ze omhelst.