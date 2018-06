De Maashorst is nog mooier geworden, tijd voor een feestje

UDEN - Het is feest op de Maashorst. Het natuurgebied tussen Uden, Oss en Landerd is met dank aan heel veel geld van de provincie op diverse plekken verder verfraaid en aantrekkelijk gemaakt voor recreanten. Zondag is in Uden de officiële opening met op allerlei plaatsen extra activiteiten.