De Pul in Uden, dé soos aller Udense sozen, bestaat 50 jaar

Gezocht: vakantie­krach­ten in de regio Oss/Uden

9 juli OSS/UDEN - Bedrijven in de regio zijn massaal op zoek naar vakantiekrachten. Er is werk genoeg, maar net als vorige zomer lijken de jongeren nergens te vinden. Ondernemers moeten aan het begin van de schoolvakanties daarom creatief zijn om aan extra handjes te komen. ,,Voor wie werk zoekt is het een fantastische tijd.”