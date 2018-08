Dierenopvang in Uden toont gruwelijke foto's van zieke en verzwakte kittens als noodkreet

,,Dit is de harde realiteit waar wij mee te maken krijgen”, zo meldt HoKaZoo bij de schrijnende FB-post dit weekend. De foto’s zijn van een nestje met vier kittens die afgelopen week werden afgeleverd bij het asiel aan de Lange Goorstraat in Uden. Ondervoed doordat de moederpoes kwijt is of doordat ze ergens zijn gedumpt, onder de vlooien waardoor een witte katje bijna zwart lijkt. Eentje met ontstoken oogjes waardoor de oogleden niet eens meer open kunnen. Alle vier de diertjes waren ernstig verzwakt, eentje is inmiddels overleden.

Schrijnend

Het is niet alleen schrijnend voor de diertjes zelf, maar ook voor de portemonnee van de dierenopvang. Dat is jaarlijks veel geld kwijt aan de behandeling van de katjes die met ontstekingen, diarree, vlooien en andere gebreken worden binnengebracht. Dat is volgens medewerkster Ingrid ook de aanleiding dat de facebookpost vergezeld gaat met een oproep voor financiële steun, aangezien er dit jaar extreem veel kittens worden verwacht. ,,Normaal gesproken krijgen we per jaar zo’n 500 kittens binnen, maar we zitten nu al op 400. Als het nu stopt valt het mee, maar de aanvoer gaat nog door tot diep in het najaar”.