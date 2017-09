Drie gewonden bij kop-staartbotsing in Odiliapeel

Het ongeluk gebeurde rond 17.00 uur. Een van de auto's stond voorgesorteerd op de rijstrook om linksaf te slaan, toen een achteropkomende automobilist tegen de auto klapte. Hoe dat kon gebeuren, is onduidelijk.

Zowel de bestuurder uit de voorste auto, als de inzittende en bestuurder uit de achterste auto zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens ooggetuigen had een van hen de striemen van de gordel in het lichaam gedrukt staan.

In totaal kwamen vier ambulances en drie politiewagens ter plaatse. Tot ongeveer 18.00 uur was de Nieuwedijk dicht en werd verkeer omgeleid over het fietspad. De auto's zijn beide weggetakeld en de weginspectie heeft ondertussen het wegdek gereinigd.