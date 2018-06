Een veld vol onkruid biedt melkveehouders kansen

,,Als je dit ziet kun je als boer wel janken, maar het komt goed." Jan Ottens spreekt geruststellende woorden als hij samen met zo'n vijftien melkveehouders over het proefveld Vogelakker, aan de Nieuwedijk in Odiliapeel loopt. Ze kijken uit over een perceel van zo'n 2,5 hectare. Voor het oog staat er enkel onkruid. ,,Dit kun je echter gewoon meevoeren aan de koe", verzekert de veldmedewerker van Agrarisch Natuurbeheer (ANB) Oost-Brabant. Ottens begrijpt de scepsis van de boeren. ,,Die zijn zestig jaar opgevoed met de spuit op de rug. Een boer is niet gewend om onkruid te laten groeien."

De natuur - verantwoord - haar gang laten gaan is nu net wat er wél gebeurt bij het initiatief van ANB en Agro As de Peel, een samenwerking binnen AgriFood Capital. Het veld is ingezaaid met het pakket 'Vogelakker', dat voor 75 procent uit luzerne (rode klaver) bestaat en voor een kwart uit een bloemenmengsel. Luzerne, ideaal als voer voor de koe en bloemen wisselen elkaar in stroken af. Die combinatie is uitermate geschikt voor vogels als de patrijs, fazant, vinkachtigen en de gele kwikstaart, weet Ottens. ,,De bloemenrand is een veilige haven en biedt vogels beschutting tegen predators. Een boer herkent dit, die wordt ook opgevreten als hij niet oplet", stelt de veldmedewerker. ,,Zo zijn er veel overeenkomsten tussen boeren en vogels. Ze behoren allebei tot de bedreigde soorten. Dat schept een band." Er klink gelach.

Dolf Kappen uit Reek zaaide eind april anderhalve hectare in met het pakket 'Vogelakker'. ,,Een paar weken later keek ik naar al dat onkruid en dacht: 'dat komt niet goed'. Nu ik dit proefveld zie heb ik een beter gevoel." Werken aan agrarisch natuurbeheer was voor de eigenaar van een zorgboerderij de voornaamste reden om mee te doen. ,,Je wilt je als boer van de goede kant laten zien. Bovendien is het een aanwinst voor het landschap." Voor het inzaaien ontvangen de melkveehouders een vergoeding. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor het maaien en onderhoud. Kappen: ,,De vergoeding is meegenomen, maar rijk word je er niet van. Dan had ik ook geen boer moeten worden."