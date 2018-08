Enorme 'bevrijdingsoperatie' bij herdenking 75 jaar Market Garden

Problemen op A50 bij Volkel afgelopen, de weg is weer vrij

14:59 VOLKEL – De A50 van Eindhoven richting Oss is vrijdagmiddag tijdelijk afgesloten geweest tussen afrit Volkel en Nistelrode. Er was daar een ongeluk gebeurd. De weg is inmiddels weer open en de vertraging neemt af.