Excursies naar zonnepark Volkel na officiële opening op 4 juli

Plock & Friends , waar kleine bands groot worden

8:13 VOLKEL - Wat hebben BZB en Beat the Stones gemeen? Nou best wel wat. Beide bands komen uit Volkel en speelden voor het eerst in Soos Plock, in eigen dorp. Vrijdagavond wordt in Plock een gratis avond gehouden waar lokale, regionale en beginnende artiesten mogen laten zien wat ze kunnen. Plock & Friends.