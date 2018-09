F-16's vliegbasis Volkel beginnen weer met avondvliegen

SamenLoop voor Hoop vult langzaam sportpark Uden

14:48 UDEN - De hoofdtent staat al, net als talloze kleinere tentjes en kraampjes. Ook de contouren van het parcours van de SamenLoop voor Hoop in Uden in het sportpark worden langzaamaan herkenbaar. Zaterdag gaan daar tachtig teams van start voor hun 24 uur wandelestafette in de strijd tegen kanker.