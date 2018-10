FestyLand opgelucht: geen enkele boete voor roken tijdens festival

VOLKEL - Het strenge anti-rookbeleid tijdens FestyLand heeft gewerkt: ondanks diverse controles door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn er geen overtredingen geconstateerd. Voor het eerst in jaren dus geen rookboete voor het popfestival in Volkel.

,,Oh jee, daar gaan we weer', dacht organisator Rien Somers toen hij deze week een telefoontje van de NVWA kreeg. Vorig jaar kreeg het festival in Volkel na afloop voor tienduizenden euro’s aan boetes omdat er in allerlei tenten gerookt was. ,,Maar gelukkig zijn er dit jaar geen overtredingen geconstateerd", zegt Somers opgelucht. ,,We kregen zelfs complimenten voor onze aanpak.”

Rookzones

FestyLand had afgelopen weekeinde flink ingezet om overtreders van het rookverbod aan te pakken. Onder het motto ‘Roken in de tent, houdoe FestyLand’ werden bezoekers op voorhand al gewaarschuwd. Het rookverbod werd flink uitgevent met posters op het terrein en verbodsborden in de tenten. Verder waren diverse bankjes geplaatst om de rookzones aan te duiden en werden op het festival zelf geen sigaretten verkocht.

,,De combinatie van maatregelen heeft gewerkt", zegt Johan Dortmans van Par-T Events, mede-organisator van FestyLand. Ook het personeel werd intensief betrokken. ,,Iemand met een sigaret in zijn mond, krijgt bijvoorbeeld geen drank of eten", legt hij uit.

Afvoerputje

Ook de beveiliging was strenger. ,,Op sommige festivals waarschuwen ze wel maar grijpen ze niet in. Dan lachen ze je in je gezicht uit”, zegt Dortmans die voorspelt dat de strenge aanpak in 2019 alleen maar zal toenemen. ,,In de horeca is het rookbeleid onder controle, nu zijn de festivals aan de beurt. En die moeten wel iets doen. Al die boetes, dat is geld dat door het afvoerputje gaat. Dat wil niemand.”

FestyLand noteerde afgelopen weekeinde een recordaantal van 43.500 bezoekers. Opvallend daarbij was dat het Heerlijk Hemelrijk Festival op zondag, het ‘traditionele toetje’ van FestyLand, met 15.000 bezoekers de drukste van drie dagen was. Er werd ook nog 1.300 euro ingezameld voor de Make a Wish foundation.