Fortnite-koning Thorben (18) uit Uden verdient bakken met geld en is een fenomeen voor tienduizenden kinderen

UPDATE + VIDEO Zeer grote brand in centrum van Uden: 'Dakterras stond als fakkel in brand'

30 juni UDEN - In het centrum van Uden is zaterdagochtend een zeer grote brand ontstaan. Het dak van een gebouw stond in vuur en vlam, en was rond 9.30 uur onder controle. Om 12.45 werd het sein brandmeester gegeven. Rond 16.00 uur was het centrum weer grotendeels bereikbaar.